Продажі авто в Україні: які моделі купують у корпоративному секторі
Найчастіше юридичні особи в Україні купують нові автомобілі. У цьому сегменті найбільший попит мають кросовери.
За липень в Україні юридичні особи зареєстрували понад 1,8 тисячі автомобілів. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Із загальної кількості 1644 авто були новими. Ще 213 автомобілів склали моделі з пробігом, які були імпортовані з інших країн.
Загалом за липень в Україні купили 101,3 тисячі вживаних автомобілів. Це на 11,6% менше, ніж за аналогічний період у 2022 році.
Топ 5 найпопулярніших нових авто в корпоративному секторі:
- Renault Duster — 364 авто.
- Skoda Karoq — 109 авто.
- Toyota RAV4 — 98 авто.
- Skoda Kodiaq — 75 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 62 авто.
Топ 5 найпопулярніших вживаних авто в корпоративному секторі:
- Volkswagen ID.4 — 19 авто.
- Tesla Model 3 — 11 авто.
- Nissan Leaf — 9 авто.
- Ford Fusion US — 8 авто.
- Kia Sportage — 7 авто.
Раніше Фокус писав, що за липень українці купили понад 1,5 тисячі гібридних автомобілів.
Також ми повідомляли, що в Україні суттєво спростили процедуру купівлі автомобіля. В автосалонах зможуть продавати вже поставлені на облік авто.