В Україні помітили дуже рідкісний класичний Ford Mustang (фото)
Ford Mustang GT оснащений 5,0-літровим V8 потужністю 228 к.с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 7 секунд. Купе отримало аеродинамічний обвіс і спойлер.
В Одесі сфотографували Ford Mustang 1993 року. Модель є дуже великою рідкістю на українських дорогах. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Ford Mustang третього покоління випускали з 1979 по 1993 роки і його кілька разів серйозно оновлювали та змінювали його зовнішність. Спорткар також називають Fox Mustang, адже в його основі лежить платформа Ford Fox.
Загалом випущено понад 2,5 мільйона Ford Mustang третьої генерації, але у нас вони практично не зустрічаються, адже здебільшого їх продавали в Америці, а в Європу вони не поставлялися.
Саме цей автомобіль — фінальна версія моделі. Це заряджений Ford Mustang GT з 5,0-літровим 228-сильним V8 під капотом. Це найбільший двигун, що встановлювався на Mustang третього покоління.
Задньопривідне купе розганяється до 100 км/год приблизно за 7 с і здатне розвинути швидкість понад 200 км/год. Від стандартної моделі Ford Mustang GT також можна відрізнити за обвісом і заднім спойлером.
Раніше Фокус повідомляв, що в Києві бачили головного конкурента Ford Mustang GT — Chevrolet Camaro Z28 1994 року.
Також ми писали, що в столиці є більш рідкісний Ford Mustang 1969 року.