Культовий BMW M3 80-х перетворили на 405-сильний спорткар (фото)

BMW MH3 3.5 Turbo оснастили 405-сильним двигуном від Alpina B7 S Turbo. Також спорткар отримав змінений кузовний обвіс і був перефарбований.

Тюнінг-ательє Manhart представило пакет доопрацювань для спорткара BMW M3 (E30). Автомобіль отримав деякі зовнішні та внутрішні поліпшення. Про це розповіли на сайті Motor1.

Проєкт отримав назву BMW MH3 3.5 Turbo. Тюнери зробили все можливе, щоб спорткар став сучаснішим і швидшим, але зберіг впізнаваний вигляд.

Автомобіль пофарбували в матовий темно-зелений колір. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні червоні смуги на кузові. Також авто отримало новий передній бампер.

Ззаду з'явився збільшений спойлер. Він натхненний модифікацією моделі для кузовного чемпіонату DTM.

Ззаду встановлено великий спойлер Фото: Manhart

Автомобіль отримав нові 19-дюймові колісні диски чорного кольору. Їхній дизайн був розроблений у Manhart. Також спорткар оснастили поліпшеною підвіскою.

BMW MH3 3.5 Turbo оснащений 3,5-літровим турбованим двигуном потужністю 405 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

В інтер'єрі використовується оздоблення з червоної шкіри. Приладова панель і центральна консоль виконані в чорному кольорі.

Сидіння виконані з червоної шкіри Фото: Manhart

Вартість BMW MH3 3.5 Turbo не розкривається. Найімовірніше, ціна на спорткар становить шестизначну суму.

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