Рідкісний старовинний Porsche за $100 000 знайдено покинутим у старому гаражі (фото, відео)

Porsche 356 A Super 1600 — рідкісна спортивна модель 50-х років. Випущено лише 658 авто в такому виконанні.

У США виявили занедбаний Porsche 356 1959 року. Дуже рідкісне спортивне авто не виїжджало на дороги 38 років. Їй присвятили відео на Youtube-каналі Carcheology.

Porsche 356 покритий шаром бруду, але непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 356 востаннє залишав гараж на півдні Каліфорнії в 1985 році. Автомобіль вкритий шаром бруду і місцями проржавів, а його задній бампер пошкоджений. Але загалом його стан непоганий. Річ у тім, що в 70-х роках Porsche 356 пройшов реставрацію: його перефарбували і оновили інтер'єр.

Салон Porsche 356 відреставрували в 70-х роках Фото: скриншот / YouTube

Porsche 356 — перша модель в історії німецької марки. Спорткар на базі Volkswagen Beetle випускали з 1948 по 1965 роки.

Конкретно цей автомобіль — купе Porsche 356 A Super 1600. Таких авто в 1959 році випустили 658 і зараз їхня ціна становить щонайменше 100 000 доларів.

Задній бампер купе пошкоджений Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 356 оснащений 1,6-літровим опозитним двигуном потужністю 75 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 14 с і розвинути 175 км/год.

Porsche 356 викотили з гаража і незабаром відновлять. Після цього автомобілю знайдуть нового власника.

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