Названо найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери віком до 20 років

Експерти виділили п'ять найнадійніших преміальних кросоверів з пробігом віком від 6 до 20 років. Також вони назвали три моделі, які часто ламаються.

Британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні преміальні кросовери з пробігом. До списку увійшли тільки моделі віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед преміальних кросоверів є безліч яскравих моделей, які пропонують високий рівень розкоші та практичний інтер'єр. З віком такі автомобілі стають значно дешевшими, але їхня надійність відіграє більш важливу роль.

Експерти назвали п'ять найнадійніших преміальних кросоверів з пробігом віком від 6 до 20 років. Також вони виділили три моделі, від яких краще триматися якомога далі.

Volkswagen Touareg визнали найнадійнішим преміальним кросовером із пробігом Фото: Volkswagen

Топ 5 найнадійніших преміальних кросоверів із пробігом:

Volkswagen Touareg (2010 — 2018) — 89,3%. Volvo XC90 (2002 — 2015) — 85,4%. Land Rover Range Rover Sport (2014 — 2022) — 80,9%. Porsche Macan (дизель) (2014 — наш час) — 76,8%. BMW X5 (2013 — 2018) — 72,4%.

Land Rover Discovery виявився найненадійнішим преміальним кросовером з пробігом Фото: Collecting Cars

Топ 3 найненадійніших преміальних кросоверів з пробігом:

Land Rover Discovery (2004 — 2017) — 47,8%. Audi Q7 (2006 — 2015) — 67,6%. Land Rover Range Rover (2013 — 2022) — 70,8%.

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