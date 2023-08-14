Розкішний інтер'єр і 680 сил: представлено новий кабріолет Aston Martin (відео)

Aston Martin DB12 Volante отримав розкішний інтер'єр з новою інформаційно-розважальною системою. Спорткар оснащений 680-сильним двигуном V8 і здатний розганятися до сотні за 3,7 секунди.

Aston Martin представив новий спортивний кабріолет DB12 Volante. Новинка вирізняється стильним дизайном і розкішним інтер'єром. Про це розповіли на сайті бренду.

Кабріолет Volante заснований на купе Aston Martin DB12. Дизайнери зробили все можливе, щоб версія з м'яким верхом виглядала так само елегантно.

Aston Martin DB12 Volante отримав електронний задній диференціал і п'ять режимів водіння. Спорткар має нові адаптивні амортизатори, які дають змогу швидше проходити повороти.

У базову комплектацію входять чавунні гальмівні диски діаметром 400 мм спереду і 360 мм ззаду. За доплату доступні карбоно-керамічні гальма.

Спорткар оснастили 21-дюймовими легкосплавними колісними дисками. Вони взуті в шини Michelin Pilot S 5.

Aston Martin DB12 Volante оснастили 21-дюймовими колісними дисками Фото: Aston Martin

М'який дах здатний складатися всього за 14 секунд. Розкриття відбувається за 16 секунд на швидкості до 50 км/год.

М'який дах здатен складатися за 14 секунд Фото: Aston Martin

В інтер'єрі встановлено 10,25-дюймовий мультимедійний дисплей з новітньою інформаційно-розважальною системою. Також спорткар отримав цифрову панель приладів.

В інтер'єрі встановлено 10,25-дюймовий мультимедійний дисплей Фото: Aston Martin

До списку оснащення входить аудіосистема Bowers & Wilkins з одинадцятьма динаміками. За доплату доступна музична система з об'ємним звучанням потужністю 1170 Вт з 15 динаміками.

Aston Martin DB12 Volante оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 680 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

Aston Martin DB12 Volante надійде в продаж у третьому кварталі 2023 року. Вартість спорткара поки що не розголошують.

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