Пережив окупацію: у Херсоні зареєстрували вінтажний Mercedes 1964 року (відео)

Класичний седан Mercedes W111 — попередник розкішного S-Class. Представницька модель вирізняється дизайном в американському стилі.

У сервісному центрі МВС Херсона поставили на облік старовинний Mercedes-Benz W111 1964 року. В Україні небагато таких автомобілів. Про це йдеться у відео на Youtube-каналі "Український південь".

Седан отримав нового власника Фото: скриншот / YouTube

Класичний седан Mercedes W111 пережив окупацію Херсона російськими військами. Автомобіль не на ходу і, можливо, це його і врятувало — машину не вкрали і не вивезли в РФ.

Тепер власник вирішив продати Mercedes і на нього знайшлися покупці із Запоріжжя. У вінтажного авто з'явився шанс на реставрацію і друге життя.

Старовинний Mercedes W111 перереєстрували на нового власника на загальних підставах, адже авто давно розмитнене. Процедура зайняла всього 40 хвилин.

Mercedes-Benz W111 вважається попередником сучасного S-Class. Представницький седан випускали з 1959 по 1968 роки, а його особливість — характерні задні "кілі" в американському стилі. Модель оснащували рядними шестициліндровими моторами потужністю від 95 і 120 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні помітили легендарне авто з фільму "Назад у майбутнє".

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