Новий електрокар Mercedes навчили самостійно заїжджати на стоянку і паркуватися (відео)

Новий Mercedes-Benz EQE здатний пересуватися паркінгом на автопілоті та самостійно зайняти вибране паркомісце. Для продовження поїздки авто можна викликати за допомогою смартфона.

Електромобіль Mercedes-Benz EQE отримав нову опцію — систему Intelligent Park Pilot. Вона дає змогу паркуватися в повністю автоматичному режимі. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

Викликати авто можна за допомогою смартфона Фото: Mercedes-Benz

Технологію Intelligent Park Pilot розробляли спільно з Bosch протягом кількох років і в листопаді 2022 року її сертифікували в Німеччині. По суті, це нове покоління паркувального автопілота зі збільшеним ступенем автономності.

Водієві Mercedes EQE варто лише обрати та забронювати місце на паркінгу за допомогою спеціального додатку Mercedes me App. Потім необхідно висадити пасажирів перед в'їздом на паркінг і активувати автопілот. Після цього можна покинути авто — далі воно саме доїде до обраного паркомісця і займе його.

Коли Mercedes EQE знову знадобиться, його можна викликати за допомогою смартфона. Електрокар покине місце стоянки і самостійно виїде з паркінгу, щоб підібрати водія і пасажирів.

Для функціонування технології Intelligent Park Pilot необхідна так звана "розумна" інфраструктура — паркінги, здатні підтримувати комунікацію з авто. Слідом за Mercedes EQE нову опцію отримають моделі EQS і S-Class, а пізніше її запропонують і для E-Class.

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