Новий електрокар Mercedes навчили самостійно заїжджати на стоянку і паркуватися (відео)

Новий Mercedes-Benz EQE здатний пересуватися паркінгом на автопілоті та самостійно зайняти вибране паркомісце. Для продовження поїздки авто можна викликати за допомогою смартфона.

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Електромобіль Mercedes-Benz EQE отримав нову опцію — систему Intelligent Park Pilot. Вона дає змогу паркуватися в повністю автоматичному режимі. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

Викликати авто можна за допомогою смартфона Фото: Mercedes-Benz

Технологію Intelligent Park Pilot розробляли спільно з Bosch протягом кількох років і в листопаді 2022 року її сертифікували в Німеччині. По суті, це нове покоління паркувального автопілота зі збільшеним ступенем автономності.

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Водієві Mercedes EQE варто лише обрати та забронювати місце на паркінгу за допомогою спеціального додатку Mercedes me App. Потім необхідно висадити пасажирів перед в'їздом на паркінг і активувати автопілот. Після цього можна покинути авто — далі воно саме доїде до обраного паркомісця і займе його.

Коли Mercedes EQE знову знадобиться, його можна викликати за допомогою смартфона. Електрокар покине місце стоянки і самостійно виїде з паркінгу, щоб підібрати водія і пасажирів.

Для функціонування технології Intelligent Park Pilot необхідна так звана "розумна" інфраструктура — паркінги, здатні підтримувати комунікацію з авто. Слідом за Mercedes EQE нову опцію отримають моделі EQS і S-Class, а пізніше її запропонують і для E-Class.

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