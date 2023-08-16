Дорого та практично: унікальний пікап Bentley виставили на продаж (фото)

Тюнери перетворили седан Bentley Flying Spur на оригінальний пікап. Автомобіль оснащений 560-сильним двигуном W12 і має розкішний інтер'єр.

У Британії на продаж виставили незвичайний пікап на базі Bentley Flying Spur 2005 року. Унікальний автомобіль виготовило ательє DC Customs. Подробиці про авто розповіли на сайті PistonHeads.

Цей Bentley Flying Spur "Decadence" пофарбований у фіолетовий перламутровий колір. Капот пофарбований у сріблястий колір, а зовнішній вигляд доповнюють хромовані деталі кузова.

Майстри сильно змінили задню частину седана. Автомобіль отримав вантажну платформу з оздобленням з тикового дерева. Передбачено і кілька відсіків для зберігання.

Ззаду з'явилася вантажна платформа Фото: PistonHeads

Інтер'єр виконаний зі шкіри карамельного кольору. Також в оздобленні присутній горіховий шпон.

Інтер'єр виконаний з дорогих матеріалів Фото: PistonHeads

Bentley Flying Spur "Decadence" має відмінний стан. Пробіг авто становить 56 300 км.

Під капотом розташований 6,0-літровий турбований двигун W12 потужністю 560 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Стандартний седан був здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди та розвивати швидкість 312 км/год.

Вартість Bentley Flying Spur "Decadence" становить 190 790 доларів. Автомобіль розташований у курортному місті Нерсборо.

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