В Україні помітили заряджений Гелендваген з тюнінгом Brabus (фото)

Mercedes-Benz G500 отримав кузовний обвіс від тюнінг-ательє Brabus. Позашляховик оснащений 422-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 5,9 секунди.

У Києві помітили позашляховик Mercedes-Benz G500 з тюнінгом від Brabus. Автомобіль отримав новий кузовний обвіс і змінений інтер'єр. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цей Mercedes-Benz G500 пофарбований у світло-блакитний колір. Зовнішній вигляд доповнює новий кузовний обвіс із деталями з карбону.

Спереду розташована нова решітка радіатора Brabus із жовтими смугами. Також на кузові можна знайти кілька логотипів Brabus 700. На даху з'явилася додаткова світлотехніка.

Зовні є кілька логотипів Brabus 700 Фото: Topcars UA

Інтер'єр позашляховика виконаний у яскравому помаранчевому кольорі. В оздобленні присутня шкіра та елементи з карбону.

Mercedes-Benz G500 оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 422 к.с. і 610 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а максимальна швидкість становить 210 км/год.

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