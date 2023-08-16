Mahindra показала недорогого електричного конкурента Jeep Wrangler (відео)
Mahindra Thar.e надійде у виробництво до кінця 2025 року. Позашляховик буде оснащуватися двома електромоторами потужністю до 389 сил.
Mahindra представила незвичайний концепт-кар Thar.e. Це електричний позашляховик із футуристичним дизайном та з прямокутними формами. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Спереду Mahindra Thar.e встановлено прямокутні фари, які будуть доступні з кількома варіантами оформлення. Нижче розташований сталевий бампер.
Ззаду розміщені квадратні ліхтарі та запасне колесо. Також привертають увагу незвичайні колісні арки.
Дорожній просвіт Mahindra Thar.e становить до 300 мм. Крім цього серійна версія позашляховика отримала найкращі у своєму класі кути в'їзду та з'їзду.
Mahindra має намір випускати Thar.e у трьох- і п'ятидверному кузовах. Вони будуть засновані на платформі INGLO. Колісна база становитиме від 2775 до 2975 мм.
Очікується, що серійна версія Mahindra Thar.e отримає електромотори виробництва Volkswagen. Топова модифікація позашляховика зможе похвалитися сумарною потужністю в 389 к.с. і 670 Нм крутного моменту.
Позашляховик запропонують з двома акумуляторами на вибір з місткістю 60 або 80 кВт⋅год. Запас ходу становитиме понад 400 км на одному заряді.
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