Mahindra показала недорогого електричного конкурента Jeep Wrangler (відео)

Mahindra Thar.e надійде у виробництво до кінця 2025 року. Позашляховик буде оснащуватися двома електромоторами потужністю до 389 сил.

Mahindra представила незвичайний концепт-кар Thar.e. Це електричний позашляховик із футуристичним дизайном та з прямокутними формами. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Спереду Mahindra Thar.e встановлено прямокутні фари, які будуть доступні з кількома варіантами оформлення. Нижче розташований сталевий бампер.

Ззаду розміщені квадратні ліхтарі та запасне колесо. Також привертають увагу незвичайні колісні арки.

Ззаду розташоване запасне колесо Фото: Mahindra

Дорожній просвіт Mahindra Thar.e становить до 300 мм. Крім цього серійна версія позашляховика отримала найкращі у своєму класі кути в'їзду та з'їзду.

Mahindra має намір випускати Thar.e у трьох- і п'ятидверному кузовах. Вони будуть засновані на платформі INGLO. Колісна база становитиме від 2775 до 2975 мм.

Концепт-кар отримав футуристичний інтер'єр Фото: Mahindra

Очікується, що серійна версія Mahindra Thar.e отримає електромотори виробництва Volkswagen. Топова модифікація позашляховика зможе похвалитися сумарною потужністю в 389 к.с. і 670 Нм крутного моменту.

Позашляховик запропонують з двома акумуляторами на вибір з місткістю 60 або 80 кВт⋅год. Запас ходу становитиме понад 400 км на одному заряді.

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