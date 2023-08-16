Названо найкращі заряджені хетчбеки 2023 року (фото)

Експерти виділили найкращі заряджені хетчбеки, які можна купити новими у 2023 році. Усі ці моделі приносять багато задоволення від водіння.

Британські експерти назвали 10 найкращих заряджених хетчбеків. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Заряджені хетчбеки пропонують динаміку спорткарів, але при цьому залишаються зручними компактними авто для міста. Також ці моделі значно дешевші за розкішні суперкари.

У рейтингу представлені найкращі нові заряджені хетчбеки. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих нових заряджених хетчбеків:

10. BMW M135i

BMW M135i оснащений потужним двигуном Фото: BMW

BMW M135i оснащений потужним 302-сильним турбованим двигуном, який забезпечує відмінну динаміку розгону. Також у цього хетчбека гарний інтер'єр із сучасною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

потужний двигун;

розкішний інтер'єр;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

не так багато задоволення від водіння;

небагате оснащення;

мало місця на задньому ряду сидінь.

9. Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI має приємну керованість Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI повільніший за багатьох своїх конкурентів, але ця модель чудово балансує між спортивністю і комфортом. У цієї моделі приємна керованість і комфортна підвіска.

Плюси:

потужний двигун;

приємна керованість;

комфортна підвіска.

Мінуси:

не так багато задоволення від водіння;

висока вартість;

незручна інформаційно-розважальна система.

8. Ford Focus ST

Ford Focus ST пропонує багате оснащення Фото: Ford

Навіть стандартний Ford Focus вирізняється приємною керованістю, а заряджена версія ST ще сильніше підкреслює це. Також ця модифікація помітно потужніша.

Плюси:

багате оснащення;

приємна керованість;

безліч опцій.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

дешевий інтер'єр;

керування може бути непередбачуваним.

7. Hyundai i30 N

Hyundai i30 N дешевший за конкурентів Фото: Hyundai

Hyundai i30 N пропонує приємну керованість і потужний двигун. Крім цього у хетчбека доволі приємний звук вихлопної системи.

Плюси:

приємна керованість;

потужний двигун;

невисока вартість.

Мінуси:

не найшвидший;

дешевий інтер'єр;

мало місця на задньому ряду сидінь.

6. BMW 128ti

BMW 128ti має приємну керованість Фото: BMW

Попри те, що BMW 128ti поступається в потужності M135i та оснащений переднім приводом, а не повним, це більш захоплюючий автомобіль. Цей хетчбек також має відточену керованість і відмінну якість збірки.

Плюси:

відмінна якість збірки;

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

не найбезпечніший;

небагате оснащення;

погана шумоізоляція.

5. Audi S3

Audi S3 дуже швидко розганяється з місця Фото: Audi

Audi S3 пропонує відмінні характеристики. Ця модель дуже швидка на прямій, а зчеплення достатньо для проходження найскладніших поворотів.

Плюси:

швидкий розгін;

високий рівень практичності;

повільно дешевшає.

Мінуси:

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система;

не найкрасивіший інтер'єр.

4. Ford Fiesta ST

Ford Fiesta ST має приємну керованість Фото: Ford

Ford Fiesta ST менша, ніж Focus ST, але ця модель приносить ще більше задоволення від водіння. Хетчбек має відточену керованість і досить швидкий на прямій.

Плюси:

приємна керованість;

потужний двигун;

зручні сидіння.

Мінуси:

жорстка підвіска;

низький рейтинг безпеки;

керування може бути непередбачуваним.

3. Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R має швидкий розгін з місця Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R такий самий практичний, як і стандартна версія хетчбека, але при цьому він набагато швидший. Повний привід дає змогу проходити повороти на високій швидкості.

Плюси:

швидкий розгін;

багато задоволення від водіння;

комфортна підвіска.

Мінуси:

повільніший за деяких конкурентів;

незручна інформаційно-розважальна система;

висока вартість.

2. Mercedes-AMG A45 S Plus

Mercedes-AMG A45 S Plus швидший за конкурентів Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A45 S Plus набагато швидший за багатьох своїх конкурентів. Також цей хетчбек пропонує розкішний інтер'єр.

Плюси:

швидкий розгін;

відмінне зчеплення з дорогою;

швидка коробка передач.

Мінуси:

висока вартість;

жорстка підвіска;

незручна інформаційно-розважальна система.

1. Hyundai i20 N

Hyundai i20 N став лідером у рейтингу найкращих заряджених хетчбеків Фото: Hyundai

Hyundai i20 N пропонує все те, що можна знайти в заряджених хетчбеках. Це практичний, але швидкий автомобіль, який можна експлуатувати щодня.

Плюси:

низька вартість;

відмінне зчеплення з дорогою;

швидкий розгін.

Мінуси:

неприємна керованість;

невеликий багажник;

незручна інформаційно-розважальна система.

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