BYD показав доступніший аналог Land Rover Defender із запасом ходу 1200 км (фото)

BYD Fang Cheng Bao Leopard 5 — великий п'ятиметровий позашляховик із брутальним дизайном. Він отримав 650-сильну установку і розганяється до 100 км/год за 4 секунди.

У Китаї презентували новий BYD Fang Cheng Bao Leopard 5. Позашляховик стане першою моделлю в новій преміальній лінійці марки і буде доволі дорогим — від 400 000 до 600 000 юанів ($55 300 — 83 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик вирізняється брутальним дизайном Фото: BYD Auto

BYD Fang Cheng Bao Leopard 5 стане конкурнтом Toyota Land Cruiser 250 і більш доступною альтернативою Land Rover Defender. П'ятиметровий позашляховик відрізняється незграбним дизайном з високим капотом і вертикальними задніми стійками даху. У нього виражений пластиковий обвіс і діодне підсвічування решітки радіатора.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: CarNewsChina

У салоні BYD Leopard 5 встановлено віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Кнопки виконані великими, щоб їх можна було натискати в рукавичках. В оздобленні використані шкіра та алькантара.

Новий BYD Leopard 5 оснащений 650-сильною гібридною установкою і здатний розігнатися до 100 км/год за 4 с. Він може проїхати 125 км в електричному режимі, а сумарний запас ходу гібрида становить 1200 км.

Позашляховик отримав 650-сильну гібридну установку Фото: BYD Auto

Китайський позашляховик BYD отримав повний привід зі знижувальною передачею, а також незалежну підвіску всіх коліс зі змінним кліренсом.

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