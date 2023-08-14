BYD показав стильного конкурента Tesla Model Y за $27 600 (фото)
BYD Song L конкуруватиме з Tesla Model Y, Leap C11 і Aito M5. Електрокросовер отримає стильний дизайн і багате оснащення.
У Китаї показали новий недорогий електрокросовер BYD Song L. Новинка надійде в продаж у четвертому кварталі 2023 року. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.
BYD Song L отримав стильний дизайн. Спереду розташовані вузькі фари та фальшива решітка радіатора.
Електрокросовер отримав купеподібний силует. Ззаду розміщені великі ліхтарі, які з'єднані в один блок. Також на даху є спойлер.
Автомобіль оснастили незвичайними колісними дисками у формі зірки. За ними розташовані великі гальмівні супорти.
Габарити BYD Song L:
- довжина — 4840 мм;
- ширина — 1950 мм;
- висота — 1560 мм;
- колісна база — 2930 мм.
BYD Song L заснований на новій платформі для електромобілів BYD 3.0. Основними конкурентами новинки стануть Tesla Model Y, Leap C11 і Aito M5.Важливо
Технічні характеристики та зовнішній вигляд інтер'єру електрокросовера поки що тримають у секреті. Очікується, що початкова вартість новинки становитиме 200 000 юанів (27 600 доларів).
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