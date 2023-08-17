Швидкий розгін і запас ходу 547 км: показали стильного конкурента Tesla Cybertruck (фото)
Fisker Alaska надійде у виробництво вже у 2025 році за ціною від 45 400 доларів. Електропікап отримає безліч унікальних функцій і зможе розганятися до сотні за 4 секунди.
Американська компанія Fisker показала інноваційний електричний пікап Alaska. Модель отримає великий запас ходу та безліч унікальних функцій. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Fisker Alaska має стильний дизайн з вузькими передніми фарами. Спереду є додаткова світлотехніка, яка може стати в пригоді на бездоріжжі.
Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На даху розмістили спойлер і рейлінги.
Також пікап вирізняється великим вантажним відсіком. Передбачена й "перегородка Гудіні", яка дає змогу розширити вантажний простір з 1372 до 2286 мм. Задні сидіння складаються в спеціальний відсік.
Fisker Alaska досягає в довжину 5304 мм. Він коротший за Tesla Cybertruck і Rivian R1T, але пропонує більше унікальних функцій. Серед них один з найбільших підстаканників в автоіндустрії, тримач для ковбойського капелюха, таця для переднього пасажира, а також відсік для зберігання ліхтарика, ручок і рукавичок.
Fisker Alaska оснастять різними електричними силовими установками. Вони дозволять пікапу розганятися від 0 до 100 км/год від 4 до 7,3 секунди залежно від модифікації.
Пікап поставлятиметься з двома акумуляторними батареями місткістю 75 або 113 кВт⋅год на вибір. Вони забезпечать запас ходу від 370 до 547 км на одному заряді.
Очікується, що початкова ціна Fisker Alaska становитиме 45 400 доларів. Виробництво електричного пікапа розпочнеться в першому кварталі 2025 року.
Раніше Фокус повідомляв, що в австралійському місті Фрімантл помітили дуже незвичайний електричний пікап Toyota Hilux.