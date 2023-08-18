Потужний двигун і бульдог на даху: Mini Cooper отримав нову спортивну версію (фото)

Mini Cooper JCW Bulldog Racing Edition присвячений відмінному результату авто в перегонах "24 години Нюрбургринга". Пакет доопрацювань перетворює хетчбек на перегоновий болід для доріг.

Хетчбек Mini Cooper отримав нову заряджену версію Bulldog Racing Edition. Вона оснащує хетчбек перегоновими технологіями. Про це розповіли на сайті PistonHeads.

У перегонах "24 години Нюрбургринга" одному з болідів Mini Cooper JCW від команди Bulldog Racing вдалося посісти друге місце у своєму класі. Це найкращий результат в історії бренду.

На честь цієї події й був створений Mini Cooper JCW Bulldog Racing Edition. Це пакет модифікацій, який можуть замовити власники зарядженого хетчбека.

Mini Cooper JCW Bulldog Racing Edition отримав нову вихлопну систему Фото: MINI

Bulldog Racing Edition оснащує Mini Cooper JCW новими амортизаторами KW V3. Також з'явилася вихлопна система Remus. Задніх сидінь позбулися, щоб знизити вагу авто.

Задній ряд сидінь прибрали заради зниження ваги авто Фото: MINI

Хетчбек оснастили новими 17-дюймовими колісними дисками OZ HyperGT. Вони взуті в шини Pirelli P Zero Performance.

На даху з'явився логотип команди Bulldog Racing із зображенням бульдога. В іншому зовнішність хетчбека залишається незмінною.

На даху розмістили логотип Bulldog Racing Фото: MINI

Під капотом розташований 2,0-літровий турбований двигун потужністю 231 к.с. і 320 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 246 км/год.

Вартість пакета доопрацювань не розкривається. Ознайомитися зі списком послуг можна на сайті Bulldog Racing або Mini.

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