У Києві помітили лондонське таксі з незвичайним тюнінгом (фото)

London Taxis International TXII розвозив пасажирів на вулицях Лондона у 2000-х роках. Таксі оснащене економним дизельним двигуном потужністю 90 сил.

На вулицях Києва помітили один з головних символів Лондона — таксі London Taxis International. Цей автомобіль отримав деякі незвичайні доопрацювання. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

London Taxis International TXII 2004 року перефарбували в синій колір замість традиційного чорного. На бічних дверях з'явився напис "Donbas Taxi".

Власник перетворив зовнішній вигляд London Taxis International TXII Фото: Topcars UA

Доля цього лондонського таксі невідома. Автомобіль зберіг британську реєстрацію, а його кермо розташоване з правого боку.

Серед головних особливостей лондонських таксі можна виділити прозору перегородку між водієм і пасажирами. Крім цього автомобіль має високий дах, який дає змогу "джентльменам сідати всередину, не знімаючи циліндр".

Цей London Taxis International TXII оснащений 2,4-літровим турбодизелем потужністю 90 к.с. і 200 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 22,7 секунди, а максимальна швидкість становить 130 км/год.

Загалом існує кілька поколінь лондонського таксі, останнім з яких є LEVC TX виробництва Geely. Це Plug-in гібрид з низькою витратою палива.

Раніше Фокус писав, що в Києві помітили розкішний седан Jaguar XJ6 1988 року випуску.