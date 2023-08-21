Таксистів у РФ примусово пересадять на Lada всупереч протестам, — росЗМІ

У РФ дозволять використовувати в таксі тільки авто місцевого складання з високим ступенем локалізації. Нові вимоги фактично зроблять "АвтоВАЗ" монополістом на ринку авто для таксі.

У Росії готуються до повної заборони іномарок у таксопарках. Відповідні зміни до законодавства підтримала комісія з транспорту Держради РФ. Про це повідомляє видання "Ведомости".

Проєкт постанови було підготовлено після консультацій із представниками низки російських автовиробників. Його ініціатори вважають, що примусове переведення таксі на авто російського виробництва посприяє "формуванню загальнофедерального технологічного суверенітету і стійкості транспортної мережі до санкційного тиску". До того ж, це нібито збільшить попит на авто російського виробництва.

"Москвич" не вписується в нові нормативи з локалізації авто для таксі Фото: Агентство "Москва"

У проєкті постанови прописано ступінь локалізації авто для таксі російського складання. З'ясувалося, що новим вимогам відповідають тільки автомобілі Lada, УАЗ і Haval. А ось новий "Москвич" і низка інших моделей китайської розробки в ці нормативи не вписуються. Фактично в цій ситуації "АвтоВАЗ" стане монополістом на ринку таксі, адже тільки в його лінійці є недорогі бюджетні моделі.

Примітно, що служби таксі в РФ протестують проти примусового переходу на авто місцевого виробництва. Асоціація Національна рада таксі направила прем'єр-міністру Росії Михайлу Мішустіну лист із проханням не забороняти іномарки.

Свою позицію представники служб таксі пояснили подорожчанням російських авто на 70-80%, а також дефіцитом бюджетних машин. Утім, їхню думку проігнорували.

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