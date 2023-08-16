Погрожує розорити: пропагандист Соловйов обізвав нацистами керівництво Mercedes (відео)

Володимир Соловйов обурюється через рішення Mercedes-Benz відключити в РФ фірмове ПЗ. Сам російський пропагандист при цьому є власником розкішного Mercedes-Maybach вартістю понад 200 000 доларів.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов накинувся у своїй передачі на Mercedes-Benz. Його обурили нові санкції автовиробника проти РФ. В ефірі своєї передачі він виступив із погрозами розорити німецького автогіганта.

Обурення Соловйова викликало рішення Mercedes-Benz відключити російських дилерів від фірмового програмного забезпечення, необхідного під час ремонту і техобслуговування авто. Він вважає, що тепер усі Mercedes у РФ відразу стали "небезпечними в управлінні".

Пропагандист наполягає на колективному позові проти Mercedes-Benz з вимогою зворотного викупу всіх авто, а також на арешті всієї власності концерну на території РФ (хоча Mercedes залишив Росію і продав усі активи).

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Керівництво концерну Mercedes-Benz Соловйов обізвав "нацистською св*лотою" і зажадав розорити їх. Також він вважає, що своїм рішенням відключити ПЗ німецький автовиробник нібито "повністю знищив свою репутацію".

Володимир Соловйов є власником дорогого Mercedes-Maybach

Примітно, що Володимир Соловйов у різний час володів різними моделями Mercedes-Benz. Згідно з отриманою хакерами інформацією, зараз у його гаражі стоїть розкішний Mercedes-Maybach S560 4Matic у топовій комплектації вартістю понад 200 000 доларів. Раніше російський пропагандист володів Mercedes S600 W140 і дорогим мінівеном Mercedes R-Class.

Mercedes-Benz після відходу з російського ринку поступово відключає на території РФ свої сервіси. Нещодавно німецький автогігант заблокував для російських користувачів свій додаток Mercedes me ID, що дає змогу дистанційно керувати низкою функцій авто.

Раніше Фокус повідомив, що Грузія ввела санкції проти Росії та обмежила поставки авто туди.

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