Росіян позбавили можливості дистанційно керувати своїми автомобілями Mercedes-Benz

Mercedes-Benz запроваджує нові обмеження для своїх російських клієнтів. З 25 квітня сервіс для віддаленого керування автомобілем було заблоковано на території РФ.

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У Росії всіх власників автомобілів Mercedes-Benz позбавили можливості користуватись телематичним сервісом Mercedes me ID. Про це повідомили на сайті Газета.ru.

25 квітня російські власники авто Mercedes-Benz отримали повідомлення про те, що сервіс Mercedes me ID недоступний в РФ. Заміни для цього додатку не буде.

Сервіс Mercedes me ID призначений для віддаленого керування деякими функціями автомобілів Mercedes-Benz за допомогою смартфона. Наприклад, користувачі могли дистанційно запустити двигун або налаштувати температуру клімат-контролю.

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Представники Mercedes-Benz підтвердили цю інформацію журналістам. За їхніми словами, таке рішення пов'язане з виходом з російського ринку.

Через військову агресію проти України свої автомобілі у Росії перестали продавати не лише європейські бренди, а і Японські. Так, у листопаді 2022 року Mazda продала свій завод у Владивостоці за 1 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche збираються продати всі свої активи в РФ з правом зворотного викупу протягом наступних 5-10 років.

Також ми писали, що Ford остаточно залишив російський ринок та продав усі активи.