У лідера перегонів закінчилося пальне просто перед фінішем (відео)

Перегонник не здався та почав штовхати свій автомобіль до фінішу. Пілот не здобув перемогу, але глядачі були в захваті від його вчинку.

Під час перегонів на японському треку Окаяма стався образливий інцидент. У боліда BMW M4 GT4 перегонника Макса Орідо закінчилося пальне просто перед фінішною лінією. Відео опублікували на YouTube-каналі GTWorld.

Макс Орідо домінував майже всі перегони. На останньому колі він на 33 секунди обійшов Toyota GR Supra GT4, яка посіла друге місце.

Перегоннику залишалося пройти останній поворот і фінішувати, але на фінальній прямій його автомобіль почав сповільнюватися. Спершу глядачі та коментатори не зрозуміли, що сталося.

Макс Орідо вийшов з автомобіля та почав штовхати його до фінішу. На жаль, за цей час його випередили п'ять інших пілотів.

Якби перегонник фінішував першим, він би одразу зміг принести своїй команді титул чемпіона. На щастя, у наступних перегонах Макс Орідо все ж зміг посісти перше місце.

Фанати підтримали перегонника за його прагнення до перемоги. Вони заявили, що він заслужив на титул чемпіона.

Раніше Фокус писав, що в Польщі перегонник Бартош Осталовскі, у якого немає обох рук, встановив новий світовий рекорд зі швидкості дрифту.