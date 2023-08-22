Рідкісний спорткар BMW M3 CSL майже 20 років простояв на парковці (фото)

У 2013 році BMW M3 CSL змінив власника, але він залишився стояти на парковці. Спорткар має невеликий пробіг, але майже за 20 років він отримав кілька пошкоджень.

У Лондоні на підземній парковці помітили рідкісний спорткар BMW M3 CSL. Автомобіль стоїть на місці вже майже 20 років. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Цей BMW M3 CSL у 2004 році купив бізнесмен, який привіз авто в Лондон. Він проїхав менше ніж 60 км, після чого залишив автомобіль на парковці.

Спорткар стоїть на місці з того самого для, як перший власник залишив його на парковці. Автомобіль не проходив обов'язкових перевірок на безпеку і придатність до експлуатації, які вимагаються британським міністерством транспорту.

Авто не має чинної страховки та не їздило дорогами з 2004 року. Цей екземпляр, найімовірніше, має найнижчий пробіг серед усіх BMW M3 CSL.

Спорткар двічі блокували за занадто довгі простої на паркувальному місці. Проте власник так і не заплатив за це штрафи.

Власник перестав платити за зберігання спорткара на парковці Фото: facebook.com/Motorchive

На кузові автомобіля є кілька вм'ятин і подряпин. Попри це, після ремонту цей екземпляр може піти з молотка за шестизначну суму.

Автомобіль зазнав деяких пошкоджень Фото: facebook.com/Motorchive

Відомо, що у 2013 році спорткар змінив власника. Навіть після цього автомобіль продовжив стояти на парковці.

BMW M3 CSL оснащений 3,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 360 к.с. і 370 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

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