Карбоновий кузов і 730 сил: представлено найекстремальніший Maserati в історії (фото)

Maserati MCXtrema призначений для перегонів по треку. Суперкар оснащений 730-сильним двигуном, а розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 3 секунди.

Maserati представили свій найекстремальніший суперкар — MCXtrema. Модель не можна використовувати на дорогах загального користування. Про це розповіли на сайті бренду.

Maserati MCXtrema отримав незвичайний дизайн з упором на аеродинаміку. Спереду розміщені вузькі фари, які інтегровані в бампер.

Спереду встановлені вузькі фари Фото: Maserati

Ззаду встановлено масивне антикрило з конструкцією як у болідів LMP для перегонів на витривалість. Також ззаду розташований великий дифузор.

Ззаду розмістили величезне антикрило Фото: Maserati

Кузов Maserati MCXtrema виготовлено з вуглецевого волокна. Це дало змогу знизити вагу суперкара до 1300 кг.

Габарити Maserati MCXtrema:

довжина — 5200 мм;

ширина — 2045 мм;

колісна база — 2700 мм.

Новинка отримала 18-дюймові алюмінієві колісні диски з аеродинамічним дизайном. Вони взуті в шини Pirelli P Zero.

В інтер'єрі встановлено лише одне сидіння. Усі органи керування розташовані так, щоб водій завжди мав до них швидкий доступ.

Інтер'єр розрахований тільки на водія Фото: Maserati

Maserati MCXtrema оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 730 к.с. і 730 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 3 секунди, а максимальна швидкість перевищить 320 км/год.

Перші покупці Maserati MCXtrema отримають свої суперкари не раніше, ніж у 2024 році. Загалом буде виготовлено 62 таких авто, вартістю трохи менше ніж 2 млн доларів кожен.

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