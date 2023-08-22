Land Rover готує кілька нових позашляховиків Discovery: перші подробиці

Лінійку Land Rover Discovery вперше може поповнити електрокросовер. Так у JLR хочуть підвищити інтерес покупців до кросовера.

JLR (Jaguar Land Rover) планує розширити лінійку моделей Discovery. Це пов'язано з падінням продажів кросовера. Про це повідомили на сайті Automotive News Europe.

Кросовери Land Rover Discovery й Discovery Sport продемонстрували невисокі показники продажів за підсумками другого кварталу 2023 року. Це пов'язано з величезною популярністю позашляховика Defender.

У JLR не збираються відмовлятися від Land Rover Discovery й Discovery Sport. Замість цього вони увійдуть до розширеної лінійки моделей.

Land Rover розробляє електричну версію Land Rover Discovery. Електрокросовер буде побудований на новій платформі.

Генеральний директор JLR Адріан Марделл заявив, що концерну необхідно створити бізнес-модель, яка буде успішною. Тому майбутнє моделей Land Rover Discovery й Discovery Sport залишається невідомим.

У Land Rover зацікавлені в збереженні найдешевших моделей. Електрична версія Land Rover Discovery може допомогти підвищити інтерес покупців до кросовера.

Раніше Фокус розповів, що на перегоновому треку "Нюрбургринг" помітили новий заряджений Land Rover Defender SVX.