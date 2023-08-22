Для прибирання "з вітерцем": блогери створили найшвидший робот-пилосос у світі (відео)

Під час однієї зі спроб робот-пилосос врізався в бордюр на швидкості 43 км/год і зламався. Блогери планують зробити гаджет ще швидшим і розігнати його до 65 км/год.

Блогери створили найшвидший робот-пилосос у світі. Гаджет також отримав стильний дизайн з великим спойлером і переднім сплітером. Відео опублікували на YouTube-каналі Electrosync.

Команда назвала свій винахід "Vroomba". Він пофарбований у чорний колір і доповнений деталями рожевого кольору.

У робота-пилососа немає підвіски, а його колеса діаметром лише кілька дюймів. Щоб зробити його більш стійким на високій швидкості, блогери оснастили гаджет переднім слітером, а також заднім спойлером і дифузором. Усі вони надруковані на 3D-принтері.

Керувати "Vroomba" можна за допомогою дистанційного контролера. Він працює як масштабний автомобіль на радіокеруванні.

Команді вдалося розігнати робот-пилосос до рекордних 56 км/год. Під час однієї зі спроб він врізався в бордюр на швидкості 43 км/год. Через це "Vroomba" розбився на чотири великі шматки.

Блогери планують поліпшити результат робота-пилососа до 65 км/год. Для цього нова версія отримає кузов із карбону, який зробить його легшим і міцнішим.

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