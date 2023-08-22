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Названо найкращі спортивні автомобілі 2023 року (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Porsche | Porsche Taycan пропонує відмінну динаміку та розкішний інтер'єр

До рейтингу увійшли 10 найкращих спортивних автомобілів 2023 року. Експерти виділили плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спортивні автомобілі оснащуються потужними двигунами та дають більше задоволення від водіння, ніж звичайні моделі. Такі авто купують любителі швидкої їзди.

У рейтингу представлені найкращі нові спортивні автомобілі. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих спортивних автомобілів 2023 року:

10. Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Porsche Panamera 4 E-Hybrid має невелику витрату палива
Фото: Porsche

Porsche Panamera 4 E-Hybrid є чудовою альтернативою іншим розкішним седанам. Ця модель має невелику витрату палива, але пропонує відмінну динаміку.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • розкішний інтер'єр;
  • низький рівень шкідливих викидів.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не такий швидкий, як версії Turbo і Turbo S.

9. Audi RS6 Avant

Audi RS6 Avant досить швидкий, але практичний автомобіль
Фото: Audi

Попри високий рівень практичності та місткий багажник, Audi RS6 Avant є справжнім спорткаром. У цієї моделі є дуже потужний двигун, а повний привід дає відмінне зчеплення під час розгону.

Плюси:

  • швидкий розгін з місця;
  • високий рівень практичності;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не найшвидша коробка передач.

8. Mercedes-AMG E63 S Estate

Mercedes-AMG E63 S Estate розкішніший і потужніший за своїх конкурентів
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG E63 S Estate є прямим конкурентом Audi RS6 Avant, але ця модель ще розкішніша та потужніша. Також у цього автомобіля дуже приємний звук двигуна.

Плюси:

  • приємний звук двигуна;
  • потужний двигун;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • не найкомфортніша підвіска;
  • висока вартість;
  • погана шумоізоляція.

7. BMW M5 Competition

BMW M5 Competition швидший за своїх суперників
Фото: BMW

BMW M5 Competition швидший і комфортніший за багатьох своїх суперників. Цей заряджений седан має відточену керованість, яка дає багато задоволення від водіння.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • відмінне зчеплення з дорогою;
  • висока якість збірки.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • ненадійний двигун;
  • не найкращий звук двигуна.

6. BMW M440i

BMW M440i досить комфортний
Фото: BMW

BMW M440i не такий швидкий, як топова модифікація M4, але це купе помітно комфортніше. Спорткар виділяється відточеною керованістю і комфортною адаптивною підвіскою.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • відмінна динаміка;
  • багато місця на задньому ряду сидінь.

Мінуси:

  • негарний дизайн;
  • невеликий багажник;
  • погана шумоізоляція.

5. BMW M240i

BMW M240i має приємну керованість
Фото: BMW

BMW M240i пропонує приємну керованість і відмінну інформаційно-розважальну систему. Також цей автомобіль значно дешевший за "старші" моделі.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • зручна інформаційно-розважальна система;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • погана шумоізоляція;
  • не найпрактичніший.

4. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio має гарний дизайн екстер'єру
Фото: Stellantis

Експерти заявили, що Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio є одним із найкращих спортивних седанів для їзди звивистими дорогами. Ця модель також володіє відмінним звуком двигуна і красивим дизайном екстер'єру.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • приємна керованість;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • не найякісніший інтер'єр;
  • не найкращі гальма;
  • нестабільна робота контролю стійкості.

3. BMW M3

BMW M3 пропонує відточену керованість

BMW M3 пропонує відточену керованість і потужний двигун. Також цей седан приємно дивує високою якістю матеріалів в інтер'єрі.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • комфортна підвіска;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • не найприємніший звук двигуна;
  • висока вартість купівлі;
  • висока вартість обслуговування.

2. Audi E-tron GT

Audi E-tron GT має відмінну динаміку
Фото: Audi

Audi E-tron GT має відмінну динаміку і красивий дизайн екстер'єру. Також цей електромобіль досить зручний для повсякденного використання.

Плюси:

  • швидка зарядка;
  • приємна керованість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • не найпросторіший інтер'єр;
  • гучний звук роботи електромотора.

1. Porsche Taycan

Porsche Taycan швидший за багатьох конкурентів
Фото: Porsche

Porsche Taycan поєднує в собі задоволення від водіння і високий рівень практичності, особливо у версії Cross Turismo. Топові модифікації Turbo і Turbo S мають відмінну динаміку, а також пропонують приємну керованість.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • багато місця на задньому ряду сидінь;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • немає деяких важливих опцій;
  • невеликий запас ходу;
  • не найбільший багажник.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих старих автомобілів бізнес-класу.