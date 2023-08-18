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Авто

Названо найкращі автомобілі бізнес-класу з пробігом (фото)

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Фото: BMW | BMW 3 Series пропонує приємну керованість і зручну інформаційно-розважальну систему

До рейтингу увійшли 10 найкращих автомобілів бізнес-класу з пробігом. Експерти виділили плюси та мінуси кожної моделі.

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Британські експерти назвали 10 найкращих вживаних автомобілів бізнес-класу. Ці моделі забезпечують високий рівень комфорту, а також пропонують безліч інших переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Моделі бізнес-класу є відмінними автомобілями для щоденних поїздок. Вони вирізняються преміальними інтер'єрами та багатим оснащенням, але дешевші за авто преміумкласу.

У рейтингу представлені найкращі автомобілі бізнес-класу з пробігом віком до п'яти років. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

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Топ 10 найкращих вживаних автомобілів бізнес-класу:

10. Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback Fullscreen
Audi A5 Sportback пропонує якісний інтер'єр
Фото: Audi

Audi A5 Sportback привертає увагу своїм стильним дизайном. Також модель пропонує якісний інтер'єр і достатньо місця всередині.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • є потужні двигуни;
  • високий рівень практичності.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • небагате оснащення;
  • не найкраща надійність.

9. Mazda 6

Mazda 6 Fullscreen
Mazda 6 вирізняється високим рівнем надійності
Фото: Mazda

Mazda 6 вирізняється високим рівнем надійності та невеликою витратою палива. Також попри мінімалістичний інтер'єр цей автомобіль пропонує відмінну мультимедійну систему.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • є потужні двигуни;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • неприємна керованість;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

8. Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia Fullscreen
Alfa Romeo Giulia вирізняється відточеною керованістю
Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia пропонує найкрасивіший дизайн екстер'єру у своєму класі. Також цей седан вирізняється відточеною керованістю на рівні спорткарів.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • багате оснащення;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • незручний багажник;
  • низька якість інтер'єру;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

7. Jaguar XE

Jaguar XE Fullscreen
Jaguar XE відповідає багатьом вимогам водія
Фото: Jaguar

Jaguar XE балансує між комфортністю та спортивністю. Цей седан відповідає багатьом вимогам водія та його пасажирів.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • багате оснащення;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • дорогий в експлуатації;
  • низький рівень надійності.

6. Audi A3 (седан)

Audi A3 Fullscreen
Audi A3 дуже зручний для експлуатації в місті
Фото: Audi

Седан Audi A3 менший за своїх суперників, але ця модель пропонує достатній рівень комфорту і залишається дуже маневреною. Невеликі габарити роблять цей автомобіль зручним для експлуатації в місті.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • невеликий багажник;
  • жорстка підвіска.

5. Tesla Model 3

Tesla Model 3 Fullscreen
Tesla Model 3 має великий запас ходу
Фото: Tesla

Tesla Model 3 є єдиним електромобілем у цьому списку. Цей седан має приємну керованість і великий запас ходу на одному заряді.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • великий запас ходу;
  • високий рівень практичності.

Мінуси:

  • низька якість збірки;
  • неприємна керованість.

4. Volkswagen Passat

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Volkswagen Passat вирізняється містким багажником
Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat поєднує в собі високий рівень комфорту і практичності. Всередині достатньо місця для всіх пасажирів, а також передбачено місткий багажник.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • розкішний інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • неприємна керованість;
  • незручний багажник.

3. Skoda Superb

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Skoda Superb пропонує приємну керованість
Фото: Skoda

Skoda Superb пропонує приємнішу керованість, ніж у Volkswagen Passat. Також цей седан досить практичний і розкішний.

Плюси:

  • великий багажник;
  • недорогий в обслуговуванні;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • галасливі двигуни;
  • висока витрата палива в деяких версіях.

2. Audi A4

Audi A4 Fullscreen
Audi A4 вирізняється комфортною підвіскою
Фото: Audi

Audi A4 вирізняється строгим дизайном і комфортною підвіскою. Також у цього седана один із найкращих інтер'єрів у своєму класі.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • є потужні двигуни;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • жорстка підвіска в спортивних версіях.

1. BMW 3 серії

BMW 3 серії Fullscreen
BMW 3 Series став лідером цього рейтингу
Фото: BMW

BMW 3 Series пропонує найкращу керованість у своєму класі. Крім цього седан доступний із широким асортиментом двигунів на вибір.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • відмінне зчеплення з дорогою;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • не найкращий інтер'єр;
  • небагате оснащення;
  • жорстка підвіска.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих нових семимісних автомобілів.