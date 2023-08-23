Начинка від Huawei і камери замість дзеркал: BAIC випустить новий кросовер за $13 900 (фото)

Бюджетний кросовер BAIC X55 II отримав цілий набір сучасних технологій від Huawei. Він оснащений проекцією на лобове скло з доповненою реальністю, а його дзеркала за доплату можна буде замінити камерами.

У Китаї розсекречено новий BAIC X55 II. Молодіжний кросовер покажуть на автошоу в Ченду, а потім він надійде в продаж за ціною від 101 000 до 133 000 юанів ($13 900 — 18 300). Про це повідомляє сайт Autohome.

Широка решітка радіатора поєднується з розкосими фарами Фото: autohome.com.cn

Кросовер BAIC X55 II вирізняється елегантним обтічним дизайном із плавними формами кузова. Широка безрамкова решітка радіатора поєднується з розкосими діодними фарами.

Розміри BAIC X55 II:

довжина — 4620 мм;

ширина — 1886 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2735 мм.

Кросовер оснащений 188-сильною турбочетвіркою Фото: autohome.com.cn

Салон BAIC X55 II оздоблений двокольоровою штучною шкірою, а колір підсвічування можна змінювати (доступні 64 його відтінки). Уже в базовій версії китайський кросовер отримав віртуальний щиток приладів, великий тачскрін, камеру заднього виду і навіть проекцію на лобове скло з доповненою реальністю.

До слова, мультимедіа та електроніку для авто створили в Huawei на базі своєї нової операційної системи HarmonyOS. Серед опцій є камери, що замінюють дзеркала заднього виду — для них встановлено окремі 4,0-дюймові екрани.

Мультимедіа для авто розробили в Huawei Фото: autohome.com.cn

Новий BAIC X55 II оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 188 к. с. і 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,8 с і витрачає в середньому 7,3 л/100 км.

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