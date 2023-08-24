Вітальня на колесах: Volvo показали свій перший електричний мінівен (відео)

Volvo EM90 буде заснований на мінівені Zeekr 009. Новинка отримає розкішний інтер'єр з трьома рядами сидінь і великий запас ходу на одному заряді.

Volvo представили тизер свого першого електричного мінівена EM90. Модель отримає розкішний інтер'єр і багате оснащення. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.

У Volvo заявили, що EM90 стане "скандинавською вітальнею на колесах". Новинка запропонує до семи посадкових місць з великою кількістю опцій, таких як столи та панорамний люк на даху.

Volvo EM90 буде заснований на мінівені Zeekr 009. Проте шведська модель буде трохи більшою.

Новий мінівен отримає стильний дизайн у новому фірмовому стилі бренду. Спереду з'являться T-подібні фари та повітрозабірник у бампері.

Найімовірніше, новинку запропонують із кількома конфігураціями інтер'єру на вибір. Залежно від версії будуть доступні два або три ряди сидінь.

Платформа SEA дозволить оснастити Volvo EM90 двома електромоторами сумарною потужністю до 544 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 4,5 секунди, а максимальна швидкість становитиме 190 км/год.

Акумуляторна батарея може отримати місткість до 140 кВт⋅год. Цього вистачить, щоб проїхати близько 822 км на одному заряді.

Прем'єра Volvo EM90 відбудеться 12 листопада. Вартість мінівена поки що невідома.

Раніше Фокус писав, що Volvo готують свій перший повністю електричний універсал.