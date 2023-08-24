Культова капсула часу: виявлено 23-річний Chevrolet Camaro у новому стані (відео)
Цей Chevrolet Camaro SS має відмінний стан і багату комплектацію. Спорткар оснащений 320-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 5,6 секунди.
На аукціон виставили Chevrolet Camaro SS 2000 року випуску. Спорткар має чудовий стан і пробіг лише 174 км. Відео опублікували на YouTube-каналі Auto Auction Rebuilds.
Цей Chevrolet Camaro SS пофарбований у яскравий червоний колір. На кузові немає жодних пошкоджень та інших дефектів.
Інтер'єр спорткара також в ідеальному стані. Всередині немає потертостей і слідів зносу на оббивці.
Версія SS вирізняється наявністю капота зі скловолокна, подвійної вихлопної системи, жорсткішої підвіски та заднього спойлера. Також він трохи потужніший за стандартну модифікацію Z28.
Під капотом розташований 5,7-літровий атмосферний двигун V8 LS1 потужністю 320 к.с. і 468 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.
Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,6 секунди. Максимальна швидкість становить 260 км/год.
Блогер припускає, що цей Chevrolet Camaro SS піде з молотка за ціною 20 000 — 30 000 доларів. Ідеальний стан авто може ще більше підвищити максимальну ставку.
Раніше Фокус повідомляв, що в Британії на продаж виставили суперкар Lister Storm 1995 року випуску.