В Україні виконали вражаючий тюнінг ЗІЛ-130 (фото, відео)

ЗІЛ-130 отримав сучасну оптику, яскраве забарвлення кузова і дороге внутрішнє оздоблення. Під капот встановили економічний дизель.

У місті Камінь-Каширський Волинської області їздить незвичайний самоскид ЗІЛ-130 1990 року. Вантажний автомобіль пройшов якісний тюнінг. Про це повідомляє Авто24.

Кабіну пофарбували в синій колір металік Фото: auto.ria.com

Цей ЗІЛ-130 роками іржавів просто неба у дворі. Вантажівку з невеликим пробігом у 33 000 км викупили і вирішили відновити і доопрацювати.

На кузові з'явилися світловідбивачі Фото: auto.ria.com

Кабіна ЗІЛ-130 була перефарбована в колір ультрамариновий металік, а решітка радіатора стала сріблястою. Вантажівка отримала сучасну світлотехніку і численні катафоти. Крім того, дзеркала заднього виду винесені далі за рахунок збільшених кронштейнів.

У салоні додали оздоблення та встановили сучасні крісла Фото: auto.ria.com

У салоні ЗІЛ-130 з'явилося більш якісне оздоблення з прострочкою. Крім того, замість лави встановили два спортивні крісла з регулюванням за висотою.

Замість "ненажерливого" бензинового V8 на 150 к. с. під капотом ЗІЛ-130 встановлений більш економічний чотирициліндровий дизель Andoria об'ємом 4,7 л і приблизно такої самої потужності. Рульове управління доповнили підсилювачем, тобто керувати вантажівкою стало легше.

Тепер оригінальний самоскид ЗІЛ-130 планують виставити на продаж і частину виручених коштів передати на ЗСУ.

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