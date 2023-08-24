Porsche 911 порівняли з Panamera та Taycan у заїзді по прямій (відео)

Porsche у версії Turbo S є дуже швидкими автомобілями. Блогери з'ясували, яка з моделей є найшвидшою.

Блогери влаштували драг-рейсинг між трьома Porsche у версіях Turbo S — спорткаром 911, седаном Panamera та електромобілем Taycan. Тільки один з автомобілів став переможцем. Відео опублікували на YouTube-каналі Autocar India.

Попри те, що всі три автомобілі мають назву Turbo S, вони сильно відрізняються один від одного. Проте їх об'єднує одна якість — відмінна динаміка.

Porsche 911 Turbo S оснащений 3,8-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 650 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Вага суперкара становить 1640 кг.

Під капотом Porsche Panamera Turbo S розміщений 4,0-літровий турбований двигун V8 потужністю 630 к.с. і 820 Нм крутного моменту. Заряджений седан важить 2080 кг.

Porsche Taycan Turbo S оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 625 к.с. і 1050 Нм крутного моменту. Вага електромобіля становить 2295 кг.

У заїзді з місця Porsche 911 Turbo S впевнено вирвався вперед, не залишивши шансів на перемогу для своїх суперників. Porsche Taycan Turbo S приїхав другим, а Panamera Turbo S посіла третє місце.

У заїзді з наскоку ситуація повторилася. Porsche Taycan Turbo S виявився дуже швидким, але навіть йому не вдалося впоратися з 911 Turbo S, який розганявся до сотні менш ніж за 2,5 секунди.

Раніше Фокус розповів, що блогери влаштували драг-рейсинг між швидкими кросоверами, позашляховиками та пікапами.