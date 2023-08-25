В Україні техогляд авто проводитимуть по-новому: що потрібно знати водіям

В Україні ввели електронний протокол технічного контролю авто. Крім того, впроваджується відеофіксація перевірки транспорту.

Техогляд в Україні проводитимуть по-новому. Відсьогодні, 25 серпня, набуває чинності постанова Кабміну, що впроваджує нові правила обов'язкового технічного контролю. Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру МВС.

Під час проведення техогляду обов'язковою стала не тільки фотофіксація, а й відеофіксація процедури. Це унеможливить підробку результатів або проходження фіктивного техконтролю. Утім, відеофіксація запрацює не одразу, а лише через 6 місяців після закінчення воєнного стану в Україні.

Крім того, вводиться електронний протокол техогляду. Він зручніший і дає змогу відмовитися від паперової документації.

До е-протоколу технічного контролю вносяться дата і час процедури, а також її результати. Електронна копія протоколу також вважається чинним документом. На час дії е-протоколу пункти технічного контролю зберігають усі фото- та відеоматеріали.

Нагадаємо, що техогляд в Україні зараз обов'язковий не для всіх. Технічний контроль поки що проводиться тільки для транспорту, який використовується для комерційних перевезень вантажів і пасажирів.

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