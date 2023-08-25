Пікап Volkswagen Amarok отримав нестандартну версію для рятувальників (фото)

Австралійські рятувальники в майбутньому можуть отримати серію таких Volkswagen Amarok. Пікап оснащений 250-сильним двигуном і доповнений системою повного приводу.

На виставці AFAC23 в Австралії представили незвичайний Volkswagen Amarok. Пікап отримав безліч модифікацій для роботи рятувальників. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Унікальний Volkswagen Amarok поки що існує тільки у вигляді прототипу, але керівництво бренду планує випустити серію таких автомобілів. Пікап розроблено для служб екстреної допомоги.

Пікап оснащений стандартними 18-дюймовими колісними дисками та світлодіодними фарами IQ.Matrix. Замість вантажної платформи з'явився закритий відсік зі спеціальним обладнанням.

Ззаду з'явився новий закритий відсік Фото: Volkswagen

Volkswagen Amarok отримав камеру заднього огляду та датчики паркування. Це особливо корисно після зниження оглядовості.

На даху з'явилися синьо-червоні проблискові маячки. Кузов пікапа пофарбований у червоний колір і доповнений жовтими та чорними наклейками.

Унікальний пікап створено спільно з компаніями MFI Automotive Group і Ecco Safety Group. Вони допомогли доопрацювати кузов авто та адаптувати новинку під потреби рятувальників.

Volkswagen Amarok оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 250 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Він працює в парі з десятиступінчастою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

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