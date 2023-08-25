Пікап Volkswagen Amarok отримав нестандартну версію для рятувальників (фото)
Австралійські рятувальники в майбутньому можуть отримати серію таких Volkswagen Amarok. Пікап оснащений 250-сильним двигуном і доповнений системою повного приводу.
На виставці AFAC23 в Австралії представили незвичайний Volkswagen Amarok. Пікап отримав безліч модифікацій для роботи рятувальників. Про це розповіли на сайті Autoevolution.
Унікальний Volkswagen Amarok поки що існує тільки у вигляді прототипу, але керівництво бренду планує випустити серію таких автомобілів. Пікап розроблено для служб екстреної допомоги.
Пікап оснащений стандартними 18-дюймовими колісними дисками та світлодіодними фарами IQ.Matrix. Замість вантажної платформи з'явився закритий відсік зі спеціальним обладнанням.
Volkswagen Amarok отримав камеру заднього огляду та датчики паркування. Це особливо корисно після зниження оглядовості.
На даху з'явилися синьо-червоні проблискові маячки. Кузов пікапа пофарбований у червоний колір і доповнений жовтими та чорними наклейками.
Унікальний пікап створено спільно з компаніями MFI Automotive Group і Ecco Safety Group. Вони допомогли доопрацювати кузов авто та адаптувати новинку під потреби рятувальників.
Volkswagen Amarok оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 250 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Він працює в парі з десятиступінчастою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.
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