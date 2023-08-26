В Україні виявлено дуже рідкісний автомобіль вже неіснуючої британської марки (фото)

Humber Hawk — рідкісний британський седан середнього класу, що випускався з 1945 по 1949 роки. Автомобіль нещодавно пройшов реставрацію.

В Івано-Франківську виставлено на продаж Humber Hawk 1947 року. Вінтажний британський седан є неабияким раритетом не тільки в Україні, а й у Європі. Інформація про авто з'явилася на Auto.ria.

Про марку Humber мало хто знає в наші дні, але ж це одні з піонерів автомобілебудування. Компанія заснована у Великій Британії в 1887 році, а з 1896 року почала випускати автомобілі. У 1967 році бренд припинив своє існування, а його підприємства викупив Chrysler.

Марка Humber не існує з 1947 року Фото: auto.ria.com

Седан середнього класу Humber Hawk випускали з 1945 до 1949 року. Він був злегка подовженою і доопрацьованою версією довоєнної моделі Hillman 14.

4,5-метровий седан вирізняється стриманим класичним дизайном з довгим капотом і вигнутими крилами. Спочатку автомобіль оснащувався 2,0-літровою бензиновою четвіркою потужністю 56 к. с., але конкретно в цьому авто двигун нерідний. Під капотом встановлено 2,4-літровий мотор, який, найімовірніше, запозичили у "Волги".

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: auto.ria.com

Водночас кузов Humber Hawk нещодавно відреставрували. Салон автомобіля оздоблений велюром. За твердженням власника, такий седан — єдиний у Європі в такому стані. Його оцінили в 9999 доларів.

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