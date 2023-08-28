Нестандартний підхід: у Японії дозволили сісти за кермо нетверезим водіям

У порядку експерименту п'яні водії проїхалися автодромом. Навіть після невеликих доз алкоголю вони не справлялися з маневрами.

Автошкола в японському місті Фукуока провела цікавий експеримент. У його рамках за кермо авто дозволили сісти нетверезим водіям. Про це пише видання The Guardian.

Експеримент провели в річницю трагічної ДТП, яка сталася з вини держслужбовця напідпитку. Тоді в аварії загинули діти віком 1, 3 і 4 років. Захід підтримала і поліція Фукуоки.

Звісно, нетверезі водії їздили виключно територією полігону автошколи — їх не випускають на дороги загального користування.

Спочатку водії сідали в авто тверезими — вони проходили слалом, S-подібний віраж і серію крутих поворотів. Потім вони випивали по 350 мл пива, склянку сливового вина і склянку 25-градусного напою сетю і протягом години намагалися повторити заїзд у супроводі тверезої людини.

Журналістка Хіелім Ха, яка брала участь в експерименті, вважала, що здатна вести авто, незважаючи на прискорене серцебиття і почервоніле обличчя.

Японка кілька разів різко гальмувала без причини, а потім розганялася на прямій, виїхала на зустрічну смугу, а також занадто швидко зайшла в крутий поворот. Але ж вміст алкоголю в її крові був не надто високим — 0,3 проміле. Таким чином експеримент продемонстрував небезпеку навіть мінімальних доз алкоголю.

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