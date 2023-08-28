Ексклюзив за $4 мільйони: на продаж виставили найдорожчий Chevrolet в історії (фото)
Випущено лише 20 заряджених Chevrolet Corvette L88 1967 року. Спорткар оснащений 560-сильним V8 і був одним із найшвидших авто свого часу.
У США на аукціон Mecum виставили Chevrolet Corvette 1967 року. За спорткар можуть виручити близько 4 мільйонів доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціонного дому.
Chevrolet Corvette Stingray другого покоління нині недешеві та цінуються колекціонерами, проте настільки дорогим є лише один варіант моделі — Chevrolet Corvette L88.
У 1967 році було випущено лише 20 Chevrolet Corvette L88. Це була свого роду "секретна" версія моделі, про можливості якої знали лише обрані.
Річ у тім, що Chevrolet Corvette L88 був, по суті, серійною версією гоночного авто. Під його капотом встановили 7,0-літровий V8, який за документами розвивав 430 к. с., а в реальності — близько 560 к. с.
З 4-ступінчастою механічною КПП Chevrolet Corvette L88 розганявся до 100 км/год за 4,8 с і розвивав 275 км/год. Це був один із найшвидших автомобілів свого часу, здатний змагатися з Ferrari і Lamborghini.
Саме цей автомобіль відреставровано до оригінального стану. У 2014 році він змінив власника за $3,85 мільйона і став найдорожчим Chevrolet усіх часів.
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