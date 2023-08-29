Renault випустить недорогий компактний кросовер: перші подробиці та фото

Renault Kardian — недорогий компактний кросовер для міста. Дизайн моделі буде витримано в дусі нової Dacia Sandero Stepway.

Renault анонсували новий кросовер Kardian. Бюджетна модель буде презентована 25 жовтня. Про це повідомляється на офіційному сайті Renault.

Компактний кросовер буде недорогим Фото: Renault

Новий Renault Kardian представлять у Ріо-де-Жанейро, адже саме в Бразилії спочатку налагодять випуск моделі. Поки що офіційної інформації про неї небагато, але відомо, що це буде невеликий кросовер В-класу. Назва отримана від слова guardian ("охоронець").

В інтернет потрапили рендери моделі

Раніше в інтернет потрапили рендери таємничого кросовера Renault — найімовірніше, це і є Kardian. Його дизайн витриманий у дусі Dacia/Renault Sandero Stepway. У авто виражений пластиковий обвіс, широка решітка радіатора і вигнута віконна лінія. Передня оптика виконана "двоповерховою", а задня — витримана в стилістиці Renault Captur.

Ліхтарі виконані в дусі Renault Captur

Очікується, що бюджетний кросовер Renault оснащуватимуть 1,0-літровими бензиновими двигунами — як атмосферними, так і турбованими. Також на окремих ринках може з'явитися варіант із заводським ГБО.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Sandero четвертого покоління стане недорогим електромобілем.

Також ми писали, що Renault знімуть з виробництва свій найдешевший електромобіль.