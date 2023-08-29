Toyota оновила свій найшвидший і найекстремальніший хетчбек (фото)

Оновлена Toyota GR Corolla отримала безліч змін. Заряджений хетчбек оснащений 300-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні приблизно за 5 секунд.

В Японії показали нову Toyota GR Corolla 2024 року. Заряджений хетчбек отримав кілька технічних змін і тепер доступний у новому кольорі. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Оновлена Toyota GR Corolla отримала змінені передні повітрозабірники. Вони дали змогу поліпшити керованість спорткара.

Toyota GR Corolla 2024 отримала ефективніші повітрозабірники Фото: Toyota

Також заряджений хетчбек тепер можна замовити в блакитному кольорі Cyan Metallic. Загалом буде випущено 50 автомобілів з цим відтінком.

В інтер'єрі з'явилися акценти блакитного кольору Фото: Toyota

Ще однією зміною стали поліпшені болти для різних компонентів шасі. За словами Toyota, вони зробили хетчбек стійкішим на дорозі.

Toyota GR Corolla оснащена 1,6-літровим турбованим двигуном потужністю 300 к.с. і 370 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач і системою повного приводу.

У 2024 році для японського ринку буде виготовлено 550 одиниць Toyota GR Corolla. Початкова ціна складе 5 250 000 ієн (35 859 доларів).

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