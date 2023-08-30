Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини

Ford зніме з виробництва моделі Escape, Edge і Transit Connect заради нових електромобілів. Уже з 2025 року ці автомобілі стануть недоступні для купівлі.

Ford збирається позбутися трьох своїх популярних моделей. Серед них два кросовери та один мікроавтобус. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Ford планує зосередитися на виробництві електромобілів. Саме тому бренд поступово відмовляється від моделей із ДВЗ.

До 2025 року з модельного ряду Ford зникнуть Escape, Edge і Transit Connect. Їх замінять нові електромобілі.

Останніми роками ці три моделі втратили свою популярність. До того ж Transit Connect має більшу альтернативу — Transit і E-Transit, а на показники продажів Escape вплинув вихід моделі Bronco Sport.

Ford Edge буде доступний з ДВЗ тільки на ринку Китаю. Там кросовер продають з подовженою колісною базою та іншим дизайном.

Ford Edge буде випускатися тільки для китайського ринку Фото: autohome.com.cn

У Ford вважають, що виробництво непопулярних моделей з ДВЗ не є доцільним. Зекономлені ресурси та гроші можуть бути виділені на виробництво нових електромобілів.

До 2023 року втрати концерну оцінюються в мільярди доларів. Тому керівництво Ford вирішило переглянути свій модельний ряд.

Раніше Фокус писав, що Ford припинив виробництво хетчбека Fiesta, який випускався з 1976 року.