Jaguar готує електричного конкурента Mercedes S-Class і BMW 7 Series (фото)
Флагманський седан зможе проїхати до 765 км на одному заряді. Крім цього новинка отримає потужну силову установку та багате оснащення.
Jaguar готує наступника для знятого з виробництва седана XJ. Новинка стане розкішним електромобілем і може надійти в продаж у 2025 році. Про це повідомили на сайті Autocar.
Генеральний директор JLR Адріан Марделл заявив, що концерн розробляє власну платформу для електромобілів. На ній буде побудовано безліч нових моделей.
Одним з нових автомобілів Jaguar стане електричний наступник XJ. Він конкуруватиме з BMW i7 і Mercedes-Benz S-Class.
Новинка буде заснована на платформі JEA з довгою колісною базою. Очікується, що вартість седана становитиме від 125 000 доларів.
Нові електромобілі оснастять двома електромоторами сумарною потужністю понад 450 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3,5 секунди.
Майбутні електрокари Jaguar підтримуватимуть швидку зарядку. Вона дасть змогу зарядити акумулятор від 10% до 80% лише за 13 хвилин. Запас ходу флагманських версій становитиме до 765 км.
Спочатку наступника Jaguar XJ планували представити у 2022 році. Проте проєкт вирішили згорнути, оскільки бренд відмовляється від моделей з ДВЗ.
Джерела заявили, що новий флагманський седан не схожий на жоден з автомобілів Jaguar, які випускалися раніше. Це буде повністю нове авто з революційним дизайном.
Раніше Фокус розповів, що електромобіль Jaguar I-Pace планують зняти з виробництва.