В Україні вводять нові обмеження для неекологічного транспорту: кого це стосується
Неекологічним пасажирським транспортним засобам заборонять залишати територію України. Також для отримання ліцензії на виїзд потрібно буде внести нові дані.
З 1 вересня неекологічні пасажирські транспортні засоби не зможуть виїхати з території України. Також було внесено зміни до порядку отримання відповідних ліцензій. Про це розповіли в Укртрансбезпеці.
Уже з 1 вересня з України не випускатимуть пасажирські транспортні засоби, які не відповідають екологічному стандарту Євро-2. Це один із заходів щодо боротьби із забрудненням навколишнього середовища.
Якщо на транспортному засобі не буде визначено клас екологічності або вказано клас Євро-1, то його власник не зможе подати заявку на перетин кордону "18-60". Крім цього йому доведеться оновити дані про авто.
З 1 вересня до заяв про отримання ліцензії також потрібно буде внести:
- відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби, завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ;
- тимчасові реєстраційні талони, якщо їх оформлення передбачено.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть заборонити вуличний дрифт (навмисне кероване занесення транспортного засобу).