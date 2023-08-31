В Україні зареєстровано більше електромобілів, ніж у Польщі: статистика

У 2022 році Україною їздили всього 40,3 тисячі електрокарів. За рік кількість автомобілів на електротязі збільшилася майже на 60%.

В Україні електромобілі стають дедалі популярнішими. У нашій країні зареєстровано навіть більше таких транспортних засобів, ніж у Польщі. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Станом на кінець липня в Україні було зареєстровано понад 64,3 тисячі електромобілів. Близько 62,2 тисячі з них становили легкові авто.

Лише рік тому Україною їздили лише 40,3 тисячі електрокарів. Приріст таких авто за рік становив майже 60%.

У Польщі зареєстровано трохи більше ніж 47 тисяч електромобілів. Виходячи з цього показника, українськими дорогами їздить майже на 20 тисяч більше таких авто.

Експерти вважають, що на розвиток цього сегмента в нашій країні позитивно позначилася політика імпорту електромобілів. На відміну від авто з ДВЗ, українцям не потрібно платити мита, ПДВ, акцизний податок і збір до пенсійного фонду.

Також українці стали купувати більше електромобілів через зростання цін на пальне. Наразі середня вартість бензину А-95 по Україні становить 52,99 грн.

Найпопулярнішими електрокарами в Україні залишаються Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y і Renault Zoe. Найчастіше їх привозять уживаними з інших країн.

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