Покинутий раритет: у США знайшли культовий спорткар Pontiac, який пережив ураган (відео)

Блогери збираються відновити культовий Pontiac GTO та оснастити його новим двигуном. Наразі маслкар перебуває в жахливому стані та має безліч пошкоджень.

У США блогери знайшли культовий Pontiac GTO 1966 року випуску. Спорткар десятки років стояв під навісом і пережив ураган "Майкл". Відео опублікували на YouTube-каналі 3:23 Fabrication.

Pontiac GTO першого покоління випускали з 1964 до 1967 року. Цей автомобіль називають першим у світі маслкаром.

Цей екземпляр має далеко не найкращий стан. На кузові є кілька пошкоджень і слідів корозії.

Маслкар пережив ураган "Майкл", який пройшов через Флориду у 2018 році. Тоді автомобіль був сильно пошкоджений.

Блогери витягли спорткар з його звичного місця зберігання. Потім вони оглянули авто, щоб вивчити всі поломки.

У цього Pontiac GTO відсутній двигун. Також в автомобіля відсутні деякі деталі ходової частини.

Інтер'єр маслкара в жахливому стані Фото: Скриншот

Інтер'єр також має поганий стан. Автомобіль потребує серйозного ремонту.

Блогери збираються відновити цей Pontiac GTO. Їм належить виконати багато роботи, щоб повернути культовий маслкар на дороги.

Спочатку Pontiac GTO оснащувався 6,4-літровим двигуном V8 потужністю 335 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займав близько 7,9 секунди.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції в гаражі покинутого особняка знайшли колекцію раритетних автомобілів.