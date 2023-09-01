Незвичайний дизайн і передові технології: BMW представили електромобіль майбутнього (фото)

BMW Vision Neue Klasse демонструє можливості та головні особливості нових електромобілів бренду. З 2025 року з'явиться безліч нових моделей на цій платформі.

На Міжнародному автосалоні IAA 2023 у Мюнхені BMW представили концепт-кар Vision Neue Klasse. Він демонструє можливий дизайн і технології майбутніх електромобілів бренду. Про це повідомили на сайті Driving.

BMW Vision Neue Klasse отримав футуристичний дизайн з двома дисплеями замість решітки радіатора. У них вбудовані фари та денні ходові вогні.

Замість решітки радіатора використовуються два дисплеї Фото: BMW

Зовнішній вигляд передніх панелей може змінюватися залежно від побажань водія. На презентації концепт-кар продемонстрував зображення з 3D-ефектом.

Задні ліхтарі використовують технологію 3D OLED. Завдяки цьому вони виглядають об'ємними.

BMW Vision Neue Klasse отримав незвичайні ліхтарі Фото: BMW

Концепція Neue Klasse демонструє перехід бренду на виробництво електромобілів. До 2025 року BMW планують електрифікувати 25% всього модельного ряду.

Neue Klasse стане першою платформою бренду виключно для електричних моделей. Вона дасть змогу оснастити майбутні електромобілі різними силовими установками.

Також багато уваги було приділено аеродинаміці. Завдяки обтічним панелям нові електромобілі BMW стануть на 60% енергоефективнішими.

У BMW прагнуть знизити шкідливі викиди під час виробництва своїх авто. Тому в нових моделях будуть застосовуватися більш екологічні матеріали.

Швидка зарядка дасть змогу поповнити запас ходу на 300 км лише за 10 хвилин. Це на 30% більше, ніж у поточних моделях.

У BMW не забули та про заряджені моделі від M Motorsport. За їхніми словами, майбутні електромобілі стануть ще швидшими, а їхня потужність може зрости до неймовірних 1341 к.с.

Інтер'єр нових електрокарів BMW стане ще технологічнішим. Варто очікувати на нове покоління інформаційно-розважальної системи iDrive.

Автомобілі BMW Neue Klasse отримають революційні інтер'єри Фото: BMW

Багато з представлених технологій буде використано на першому серійному автомобілі Neue Klasse. Ним стане кросовер, який замінить модель X3 і з'явиться вже у 2025 році.

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