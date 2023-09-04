Спорткар Toyota GR86 розчарував експертів своєю керованістю (відео)

Toyota GR86 провалив лосиний тест і показав посередній результат у тесті на слалом. Спорткар впорався з випробуваннями навіть гірше, ніж гібридний кросовер Lexus.

Експерти перевірили керованість Toyota GR86 у двох складних тестах. Спорткар виявився не таким маневреним, як Tesla Model S Plaid. Відео з випробувань опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Toyota GR86 є спортивним купе, розробленим спільно з інженерами Subaru. Це доволі легкий автомобіль із заднім приводом, тому експерти очікували від нього чудових результатів у лосиному тесті та тесті на слалом.

Для випробування спорткар взули в шини Michelin Sport 4 S розмірністю 225/40 R18 спереду і ззаду. Вони підходять для спортивних моделей.

Спершу Toyota GR86 випробували в тесті на слалом. Автомобіль впорався зі смугою перешкод за 24,2 секунди. Цей результат виявився гіршим, ніж у хетчбека Peugeot 308 і кросовера Lexus NX.

Пізніше спорткар випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Автомобілю необхідно уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Toyota GR86 зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 75 км/год. На вищій швидкості спорткар йшов у занос.

Toyota GR86 оснащений 2,4-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 235 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 225 км/год.

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