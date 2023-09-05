Новий Volkswagen Golf 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений Volkswagen Golf зміниться зовні та внутрішньо. Хетчбек отримає змінений екстер'єр та інтер'єр із новою інформаційно-розважальною системою.

Оновлений Volkswagen Golf 2024 вперше показали без камуфляжу. Знімки були зроблені під час пресконференції бренду. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Volkswagen показав, який вигляд матиме останній Golf із ДВЗ. Наступне покоління моделі повністю перейде на електротягу.

Оновлений хетчбек вирізняється тоншими передніми фарами та зміненим бампером. Найбільші зміни відбудуться всередині авто.

На знімку зображено оновлений Volkswagen Golf із зовнішнім пакетом R-Line. Він робить автомобіль візуально агресивнішим.

В інтер'єрі з'явиться збільшений мультимедійний дисплей із новою інформаційно-розважальною системою. Вона працюватиме набагато швидше та стабільніше.

Модель, як і раніше, запропонують з бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридними силовими установками. Повністю електрична версія моделі не заявлена.

За чутками, оновлена модель протримається на ринку до 2027 року. Потім популярний хетчбек замінить електричний наступник.

Очікується, що заміна Volkswagen Golf буде сильно схожа на оригінальний хетчбек. Також модель буде досить бюджетною, щоб конкурувати з іншими компактними електромобілями.

Раніше Фокус писав, що на автошоу IAA в Мюнхені презентували концепт-кар Volkswagen ID.GTI.