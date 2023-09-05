Land Rover Defender підготували до перегонів по бездоріжжю (фото)

На Land Rover Bowler Defender можна взяти участь у заводському чемпіонаті з ралі. Позашляховик отримав безліч поліпшень і оснащений 300-сильним двигуном.

Позашляховик Land Rover Defender отримав нову модифікацію Bowler. Ця версія створена для участі в ралі-рейдах. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Land Rover Bowler Defender може брати участь у чемпіонаті Великої Британії Defender Rally Series. Разом з автомобілем покупці отримують доступ до участі в семи етапах. Разом із цим за кожним клієнтом закріплюються перегоновий технік, старший інженер і фахівці-електрики.

"Серію Defender Rally було створено для того, щоб водії вирушали в подорож, отримуючи базовий досвід ралі та водночас розвиваючи силу і глибину знань, необхідних для змагань на найвищому рівні", — сказав керівник відділу автоспорту Bowler Motors Дейв Марш.

Land Rover Bowler Defender заснований на трьохдверній модифікації позашляховика Defender 90. Він помітно легший за стандартну модель, але залишається безпечним.

До списку модифікацій включено збільшені паливні баки та додаткову світлотехніку. Проте 95% кузова, трансмісії та гальм залишаються без змін.

Більшість деталей позашляховика залишилися без змін Фото: Land Rover

Інтер'єр позашляховика також було змінено. Усередині з'явилися нові чотириточкові ремені безпеки та додаткові органи управління.

В інтер'єрі з'явилися додаткові органи управління Фото: Land Rover

Під капотом Land Rover Bowler Defender розташований 2,0-літровий турбований двигун потужністю 300 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 7 секунд.

Раніше Фокус писав, що на гоночному треку Нюрбургринг помітили новий заряджений Land Rover Defender SVX.