Несподіваний хід: у США п'яний водій викликав поліцію сам на себе (відео)

П'яний водій не одразу зрозумів, що він сам і є порушником ПДР. Вміст алкоголю в його крові майже вдвічі перевищував допустимий рівень.

В американському штаті Небраска стався курйозний інцидент за участю п'яного водія. На шосе він виїхав на зустрічну смугу руху і сам викликав поліцію. Про це розповіли на сайті Jalopnik.

Інцидент стався ще в березні цього року. Тоді поліцейські були спантеличені викликом, який надійшов від одного з водіїв.

Офіс шерифа округу Ланкастер розмістив запис з відеореєстратора та фрагмент запису дзвінка п'яного водія. Він заявив поліцейським, що помітив іншого водія, який їхав смугою руху в неправильному напрямку.

"Я їду по шосе 77 на північ, і хтось їде не на тій стороні дороги", — сказав п'яний водій.

Під час розмови чоловік поскаржився, що через "порушника" він ледь не потрапив у ДТП. Пізніше він додав, що таких водіїв було декілька.

Поліцейський, який прибув на виклик, одразу ж помітив автомобіль, що стояв у зворотному напрямку до смуги руху. Водій авто заявив, що найімовірніше "пропустив виїзд".

Через кілька хвилин з'ясувалося, що це був той самий водій, який звернувся в поліцію. Він був занадто п'яний, щоб зрозуміти, що це саме він їхав у неправильному напрямку. Вміст алкоголю в його крові майже вдвічі перевищував допустимий рівень.

Після розмови чоловіка доставили до поліцейського відділку. Наразі невідомо, яке покарання понесе п'яний водій за порушення ПДР.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії чоловік проїхав 45 кілометрів на фургоні з відсутньою гумою на передніх колесах.